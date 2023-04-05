Жукова (Фролова) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Фролова) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1885

Муж: Жуков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
03.09.1892

Сын: Жуков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
10.06.1894

Сын: Жуков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович

Рождение ребёнка
08.05.1895

Дочь: Губанова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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