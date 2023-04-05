Жукова (Фролова) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.10.1885
Рождение ребёнка
03.09.1892
Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
10.06.1894
Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович
Рождение ребёнка
08.05.1895
Дочь: Губанова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно