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Гуселетов Михаил Прокофьевич

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Гуселетов Прокопий Герасимович

Мать: Гуселетова ?

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гуселетов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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