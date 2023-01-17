Гуселетов Михаил Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Гуселетов Прокопий Герасимович
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гуселетов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Гуселетова Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно