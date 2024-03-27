Дианова (Губайдуллина) Сарбижан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианова (Губайдуллина) Сарбижан

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Губайдуллин Абдулла

Мать: Губайдуллина Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дианов Летфулла Сейфульмулюкович

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1984
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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