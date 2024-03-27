Дианова (Губайдуллина) Сарбижан
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Губайдуллин Абдулла
Мать: Губайдуллина Фатыма
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
01.12.1934
Рождение ребёнка
10.05.1941
Рождение ребёнка
01.01.1947
Смерть
1984