Александра Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Прохоровна

Место рождения

Макруша, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Макруша, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
09.01.1883

Муж: Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
14.01.1885

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1886

Дочь: Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1892

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Георгий Максимович

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1897

Дочь: Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1899

Дочь: Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Никита Максимович

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Сергей Максимович

Отец ребёнка: Максим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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