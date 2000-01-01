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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1695
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тишка Лемаев
1654 г.р.
Мать
Настасья Боярова
1657 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец:
Тишка Лемаев
Мать:
Настасья Боярова
Смерть
Неизвестно
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