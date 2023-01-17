Рубцов Дмитрий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Сын: Рубцов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рубцова Екатерина Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Лакомая Буда, Климовский муниципальный район, Брянская область
На 1903 год - крестьянин села Лакомая Буда Новозыбковского уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно