Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толстых Андрей
Мать: Толстых Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрынина (Шумилова) Евгения Илларионовна
Отец ребёнка: Шумилов Илларион
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина (Шумилова) Авдотья Илларионовна
Отец ребёнка: Шумилов Илларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Илларион
Смерть
Неизвестно