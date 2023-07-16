Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Толстых) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстых Андрей

Мать: Толстых Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрынина (Шумилова) Евгения Илларионовна

Отец ребёнка: Шумилов Илларион

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина (Шумилова) Авдотья Илларионовна

Отец ребёнка: Шумилов Илларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Илларион

Смерть
Неизвестно

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