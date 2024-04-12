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Гагарина Серафима Николаевна

Место рождения

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гагарин Николай

Мать: не указана

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малков Николай Иванович

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Малков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Малков Николай Иванович

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Малкова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Малков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Малков Николай Иванович

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Малкова София Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бурмакино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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