Гагарина Серафима Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гагарин Николай
Рождение ребёнка
22.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Малков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Малкова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Малков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Малкова София Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно