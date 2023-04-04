Кац Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКац Григорий

Кац Григорий

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кац Евзер (Александр)

Мать: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Портной (брючник или жилеточник)
Смерть
До 1941
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.