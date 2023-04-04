Кац Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кац Евзер (Александр)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Портной (брючник или жилеточник)
Смерть
До 1941