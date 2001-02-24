Шухмахер (Шах) Соша Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухмахер (Шах) Соша Лейбовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1887

Дата смерти

18.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1887

Отец: Шах Лейба-Гирш Ельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1911

Дочь: Шухмахер Элька-Хая Абрамовна

Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Шухмахер Исак Абрамович

Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

Рождение ребёнка
18.08.1917

Дочь: Бахменд Елена Абрамовна

Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович

Смерть
18.12.1962
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