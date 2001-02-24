Шухмахер (Шах) Соша Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1887
Дата смерти18.12.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1887
Отец: Шах Лейба-Гирш Ельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1911
Дочь: Шухмахер Элька-Хая Абрамовна
Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович
Рождение ребёнка
18.08.1917
Дочь: Бахменд Елена Абрамовна
Отец ребёнка: Шухмахер Абрам-Кольман Шмуль-Ицкович
Смерть
18.12.1962