Усачёв Николай Или Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёв Николай Или Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любарская Анисья

Мать ребёнка: ?

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усачёв Лука

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
лесничий у крупного помещика
Смерть
Неизвестно
Киевская губерния
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