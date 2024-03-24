Усачёв Николай Или Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любарская Анисья
Мать ребёнка: ?
Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усачёв Лука
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
лесничий у крупного помещика
Смерть
Неизвестно
Киевская губерния