Траверсе Иван (Жан-Франсуа) Иванович
Место рожденияо. Мартиника, Франция
Дата рождения24.07.1754
Дата смерти19.05.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1754
Отец: не указан
Мать: не указана
о. Мартиника, Франция
Место жительства
С 1754
о. Мартиника, Франция
Место жительства
С 1791
Место жительства
С 1801
г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1815 по 1828
Место жительства
По 1831
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
19.05.1831