Траверсе Иван (Жан-Франсуа) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траверсе Иван (Жан-Франсуа) Иванович

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Место рождения

о. Мартиника, Франция

Дата рождения

24.07.1754

Дата смерти

19.05.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1754

Отец: не указан

Мать: не указана

о. Мартиника, Франция
Место жительства
С 1754
о. Мартиника, Франция
Место жительства
С 1791
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1801
г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1815 по 1828
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1831
Романщина, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
19.05.1831
Романщина, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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