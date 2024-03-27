Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)

Место рождения

Российская империя, Казанская губерния, Тетюшкий уезд, Тетюши

Дата рождения

08.01.1899

Дата смерти

05.05.1975

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1899

Отец: Хамитов Гимран Мещанин Мухаметзянович

Мать: Хамитова (Хасанова) Насби (Наимя)

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Афзалетдин

Рождение ребёнка
03.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Афзалетдин

Рождение ребёнка
27.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Афзалетдин

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Афзалетдин

Смерть
05.05.1975

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