Сатретдинова (Хамитова) Хадича (Хадыся)
Место рожденияРоссийская империя, Казанская губерния, Тетюшкий уезд, Тетюши
Дата рождения08.01.1899
Дата смерти05.05.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1899
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1926
Рождение ребёнка
03.04.1929
Рождение ребёнка
27.02.1932
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1939
Смерть
05.05.1975