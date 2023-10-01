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Кавылин Александр Викторович
Кавылин Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
195
Пол
Мужской
Отец
Кавылин Виктор Иванович
1936 г.р.
Мать
Аверьянова Валентина Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
195
Отец:
Кавылин Виктор Иванович
Мать:
Аверьянова Валентина Павловна
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