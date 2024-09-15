Морозова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: Морозова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Иванович
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно