Шадчин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадчин Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадчин Иван Васильевич

Мать: Шадчина Аксинья Устиновна

Военная служба
С 1941 по 1945
Место жительства
После 1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Шадчина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадчина Мария

Смерть
Неизвестно
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