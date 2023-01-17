Шадчин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадчин Иван Васильевич
Военная служба
С 1941 по 1945
Место жительства
После 1945
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Юрий Павлович
Мать ребёнка: Шадчина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадчина Мария
Смерть
Неизвестно