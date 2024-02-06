Захарова (Бондарчук) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Бондарчук) Маргарита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962

Отец: Бондарчук Николай Трофимович

Мать: Бондарчук Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Козлова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович

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