Захарова (Бондарчук) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962
Рождение ребёнка
30.12.1980
Дочь: Козлова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Иван Михайлович