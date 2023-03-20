Шестакова Фекла Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Фекла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Ермолаевна

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Милодора Ермолаевна

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шестаков Поликарп Ермолаевич

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Домна Ермолаевна

Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Ермолай Тихонович

Смерть
Неизвестно
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