Шестакова Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Ермолаевна
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Милодора Ермолаевна
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шестаков Поликарп Ермолаевич
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Домна Ермолаевна
Отец ребёнка: Шестаков Ермолай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно