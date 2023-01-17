Подымова (Буянова) Нина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подымова (Буянова) Нина Даниловна

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

24.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935

Отец: Буянов Даниил Егорович

Мать: Буянова Матрона

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
11.08.1953

Муж: Подымов Юрий Егорович

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Тимошина Алевтина Юрьевна

Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1959

Сын: Подымов Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1961

Дочь: Боршковская Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович

Зеленый, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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