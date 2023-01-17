Подымова (Буянова) Нина Даниловна
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения24.12.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935
Отец: Буянов Даниил Егорович
Мать: Буянова Матрона
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Бракосочетание
11.08.1953
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Тимошина Алевтина Юрьевна
Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович
Рождение ребёнка
13.02.1959
Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович
Рождение ребёнка
04.11.1961
Дочь: Боршковская Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Подымов Юрий Егорович