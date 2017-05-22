Пикалов Иван Федорович 11.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пикалов Иван Федорович

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

11.12.1936

Дата смерти

22.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936

Отец: Пикалов Федор Петрович

Мать: Пикалова (Заикина) Анна Ивановна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
День рождения по паспорту 20.01.1937
Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

Волово, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.02.1962

Сын: Пикалов Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1965

Сын: Пикалов Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1971

Сын: Пикалов Алексей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
22.05.2017
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

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