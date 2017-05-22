Пикалов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения11.12.1936
Дата смерти22.05.2017
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1936
День рождения по паспорту 20.01.1937
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
Волово, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.02.1962
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1965
Сын: Пикалов Александр Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1971
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.05.2017