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Русаков Александр Васильевич
Русаков Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1876
Пол
Мужской
Отец
Русаков Василий Афанасьевич
1946 г.р.
Мать
Русакова (Рацигина) Нина Григорьевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1876
Отец:
Русаков Василий Афанасьевич
Мать:
Русакова Нина Григорьевна
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