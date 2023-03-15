Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Митрошин Иосиф Алексеевич
Митрошин Иосиф Алексеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Митрошин Алексей Степанович
Мать
Митрошина (Митрошина) Мария Афиногеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Митрошин Алексей Степанович
Мать:
Митрошина Мария Афиногеновна
Смерть
1979
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия