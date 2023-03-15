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Митрошин Иосиф Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Митрошин Алексей Степанович

Мать: Митрошина Мария Афиногеновна

Смерть
1979
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