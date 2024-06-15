Степовая Фиона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937
Отец: Кулешов Иван Макарович
Мать: Кулешова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гартвиг Елена Петровна
Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич
Рождение ребёнка
24.03.1972
Дочь: Рябченко Наталья Петровна
Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич