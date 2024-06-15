Степовая Фиона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтеповая Фиона Ивановна

Степовая Фиона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1937

Отец: Кулешов Иван Макарович

Мать: Кулешова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гартвиг Елена Петровна

Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич

Рождение ребёнка
24.03.1972

Дочь: Рябченко Наталья Петровна

Отец ребёнка: Степовой Пётр Терентьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.