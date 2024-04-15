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Плюхин Федор Александрович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Плюхин Александр Кузьмич

Мать: Плюхина Анисья Ивановна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 19.07.1852
Ипатова, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
До 19.07.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 19.07.1852 за №7783 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Ипатову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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