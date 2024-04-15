Плюхин Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Плюхин Александр Кузьмич
Мать: Плюхина Анисья Ивановна
Место жительства
С 19.07.1852
Ипатова, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
До 19.07.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 19.07.1852 за №7783 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Ипатову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно