(Ватракшина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапшев Евгений
Рождение ребёнка
24.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапшев Евгений
Рождение ребёнка
05.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шапшев Евгений
Смерть
Неизвестно