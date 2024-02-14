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(Ватракшина) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапшев Евгений

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапшев Евгений

Рождение ребёнка
05.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шапшев Евгений

Смерть
Неизвестно

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