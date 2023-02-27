Волошинов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолошинов Алексей

Волошинов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Рогозина Меланья Алексеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Волошинов Семён

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Волошинов Максим

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Волошинов Ефим

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1792
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
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