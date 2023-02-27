Волошинов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Рогозина Меланья Алексеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Волошинов Семён
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Волошинов Максим
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Волошинов Ефим
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1792
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область