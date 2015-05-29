Заботкин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
Дата смерти29.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1998
Рождение ребёнка
19.08.2000
Дочь: Наталья Романовна
Мать ребёнка: Заботкина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.2009
Сын: Заботкин Михаил Романович
Мать ребёнка: Заботкина Татьяна Владимировна
Смерть
29.05.2015