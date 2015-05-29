Заботкин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботкин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1998

Жена: Заботкина Татьяна Владимировна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.2000

Дочь: Наталья Романовна

Мать ребёнка: Заботкина Татьяна Владимировна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.2009

Сын: Заботкин Михаил Романович

Мать ребёнка: Заботкина Татьяна Владимировна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.05.2015
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
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