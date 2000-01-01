Robles Abraham
Место рожденияAmsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рождения12.02.1856
Дата смерти21.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856
Отец: Robles Joseph
Мать: Robles Naatje
Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 12.02.1856 и 1863
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир | Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Смерть
21.12.1920