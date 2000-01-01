Robles Abraham — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robles Abraham

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Место рождения

Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

12.02.1856

Дата смерти

21.12.1920

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1856

Отец: Robles Joseph

Мать: Robles Naatje

Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 12.02.1856 и 1863
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Работа или профессия
Неизвестно
Ювелир | Netherlands, Civil Marriages, 1811-1940
Смерть
21.12.1920
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