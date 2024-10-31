Никита Кирилов
мужской, родился 1813 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
умер С 1858 по 1883 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
ОтецКирила Иванов1795 ст. г.р.
Супруги
Матрона Григорьева1815 ст. г.р.
Дети
Иван Никитин1845 ст. г.р.
Василий Никитин1849 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Кирила Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Матрона Григорьева
Смерть
С 1858 по 1883 ст.