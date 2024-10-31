Никита Кирилов 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Кирилов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1813 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

умер С 1858 по 1883 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Отец
Кирила Иванов1795 ст. г.р.
Супруги
Матрона Григорьева1815 ст. г.р.
Дети
Иван Никитин1845 ст. г.р.
Василий Никитин1849 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Кирила Иванов

Мать: не указана

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Григорьева

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Матрона Григорьева

Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Смерть
С 1858 по 1883 ст.
Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.