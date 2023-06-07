Мать Степана и Егора Андреевых — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Степана и Егора Андреевых

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Егор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Иванов

Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)
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