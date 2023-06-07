Мать Степана и Егора Андреевых
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1674
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Егор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское, Россия (Дмитровский уезд, село Васильевское)