Воронец Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронец Ольга Борисовна

Воронец Ольга Борисовна

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.02.1926

Дата смерти

02.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1926 по 1943
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1943 по 2014
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.08.2014
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close