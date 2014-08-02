Воронец Ольга Борисовна
Место рождения
Дата рождения12.02.1926
Дата смерти02.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1943
Место жительства
С 1943 по 2014
Смерть
02.08.2014