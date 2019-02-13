Пономарев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1948
Дата смерти13.02.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.08.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1971
Сын: Пономарев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
04.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Моздок
Смерть
13.02.2019
г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище