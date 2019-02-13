Пономарев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1948

Дата смерти

13.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1971

Сын: Пономарев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
04.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г. Моздок
Смерть
13.02.2019
г.Моздок С ТРОИЦКОЕ
Похороны
Неизвестно
Троицкое кладбище
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