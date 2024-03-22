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Котов Стефан Иванович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Иоанн Никифоров

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Надежда Стефанова

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Котов Георгий Степанович

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.11.1907

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.03.1910

Сын: Котов Иоанн Степанович

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Котов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.1915

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ольга Филиппова

Смерть
Неизвестно
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