Котов Стефан Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котов Иоанн Никифоров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Надежда Стефанова
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
30.03.1905
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
30.11.1907
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
29.03.1910
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
20.11.1911
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
04.07.1915
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Котова Ольга Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ольга Филиппова
Смерть
Неизвестно