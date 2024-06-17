Кимбен Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1911
Дата смерти20.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Рождение ребёнка
29.05.1939
Сын: Кимбен Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Военная служба
1941
Место призыва: Марьяновский РВК, Омская обл., Марьяновский р-н Воинское звание на момент награждения: сержант Место службы: 305 орхз 308 сд ЛенФ
Рождение ребёнка
01.09.1941
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Военная награда
12.08.1942
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
08.11.1946
Дочь: Шустова (Кимбена) Галина Владимировна
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Рождение ребёнка
17.01.1950
Сын: Кимбен Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Рождение ребёнка
09.01.1953
Дочь: Заглобина (Кимбена) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна
Смерть
20.04.1982
Пикетное, Марьяновский муниципальный район, Омская область