Кимбен Владимир Егорович 16.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кимбен Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1911

Дата смерти

20.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Кимбен Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Рождение ребёнка
29.05.1939

Сын: Кимбен Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Усовка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Военная служба
1941
Место призыва: Марьяновский РВК, Омская обл., Марьяновский р-н Воинское звание на момент награждения: сержант Место службы: 305 орхз 308 сд ЛенФ
Рождение ребёнка
01.09.1941

Сын: Кимбен Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Усовка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Военная награда
12.08.1942
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
08.11.1946

Дочь: Шустова (Кимбена) Галина Владимировна

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Усовка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.01.1950

Сын: Кимбен Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Усовка, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.01.1953

Дочь: Заглобина (Кимбена) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кимбен (Ткаченко) Аграфена Карповна

Смерть
20.04.1982
Пикетное, Марьяновский муниципальный район, Омская область

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