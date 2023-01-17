Синявин Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
В районе 1945-1946 года переехали в деревню Посадниково в связи с назначением их отца Синявина Михаила Андреевича начальником станции
Смерть
1946
Посадниково, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб вместе с братом Анатолием в деревне Посадниково Киришского района, когда в лесу родной деревни нашли снаряд и решили его обезвредить (по рассказу третьего мальчика, который был ранен, но не выжи... Показать все