(Беайне) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беайне) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беайне Жамаль

Мать: Бейане Татьяна

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