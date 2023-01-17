Зазулина Татьяна Терентьева
Место рождениядер. Урывкова, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Урывкова, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1732
Сын: Зазулин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Зазулин Яков Иванов
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Зазулин Яков Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зазулин Яков Иванов
Смерть
Неизвестно