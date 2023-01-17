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Зазулина Татьяна Терентьева

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Место рождения

дер. Урывкова, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Урывкова, Левашовская волость, приход Воскресенской церкви, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1732

Сын: Зазулин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Зазулин Яков Иванов

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Зазулин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Зазулин Яков Иванов

Немцовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазулин Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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