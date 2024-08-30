Жукова Кристина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Кристина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2016

Сын: Афян Давид Артурович

Отец ребёнка: Афян Артур Андраникович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
25.08.2021

Муж: Афян Артур Андраникович

Рождение ребёнка
09.11.2021

Сын: Афян Артем Артурович

Отец ребёнка: Афян Артур Андраникович

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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