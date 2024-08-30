Жукова Кристина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2016
Сын: Афян Давид Артурович
Отец ребёнка: Афян Артур Андраникович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
25.08.2021
Рождение ребёнка
09.11.2021
Сын: Афян Артем Артурович
Отец ребёнка: Афян Артур Андраникович
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край