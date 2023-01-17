Шипицына Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Маремьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Платон Федотович

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Федора Федотовна

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Осип Федотович

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Федотовна

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Иван Федотович

Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Федот Николаевич

Смерть
Неизвестно
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