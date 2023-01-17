Шипицына Маремьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Федора Федотовна
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Федотовна
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шипицын Федот Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно