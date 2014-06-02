Мазовецкая Светлана Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазовецкая Светлана Исааковна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.08.1925

Дата смерти

02.06.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1925
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1954
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1974 по 2014
Израиль
Место жительства
По 1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.2014
Израиль
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