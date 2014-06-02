Мазовецкая Светлана Исааковна
Место рождения
Дата рождения22.08.1925
Дата смерти02.06.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925
Место жительства
С 1954
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1974 по 2014
Израиль
Место жительства
По 1974
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.2014
Израиль