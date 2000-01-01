Кравченко Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1903 ст.
Дочь: Кравченко Феодосия Саввична
Отец ребёнка: Кравченко Савва Дмитриевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно