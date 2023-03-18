Шаламов иван васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламов иван васильевич

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Место рождения

Ждановская область УССР

Дата рождения

25.09.1906

Дата смерти

05.08.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ждановская область УССР
Рождение ребёнка
15.10.1946

Сын: Шаламов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаламова Анна Михайловна

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаламова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаламов Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова Анна Михайловна

Смерть
05.08.1982
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
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