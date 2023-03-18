Шаламов иван васильевич
Место рожденияЖдановская область УССР
Дата рождения25.09.1906
Дата смерти05.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Ждановская область УССР
Рождение ребёнка
15.10.1946
Мать ребёнка: Шаламова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаламова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаламова Анна Михайловна
Смерть
05.08.1982