Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

05.08.1855 ст.

Дата смерти

25.12.1924

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
16.07.1877 ст.

Муж: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Батюшков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Батюшков Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.12.1924
Самара, Самара, Самарская область
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