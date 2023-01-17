Батюшкова (Мешкова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1855 ст.
Дата смерти25.12.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1877 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1890
Сын: Батюшков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Сын: Батюшков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Батюшков Николай Дмитриевич
Смерть
25.12.1924