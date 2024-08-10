Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: Сурин Павел Путятич
Бракосочетание
Неизвестно
- получил за ней, в 1548 году части Соловьевки (после 1518 г. - Малой Солтановки на реке Стугне) и Княжич, а их сыновья а его сыновья Фёдор, Ждан, Гапон и Фёдор младший Трипольские обменяли их с Солта... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидович-Трипольский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидович-Трипольский Ждан Васильевич
Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дидович-Трипольский Гапон Васильевич
Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно