Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидович-Трипольская (Сурина) Соломонида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурин Павел Путятич

Мать: Волчковична Духна Волковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидович-Трипольский Василий Данилович

- получил за ней, в 1548 году части Соловьевки (после 1518 г. - Малой Солтановки на реке Стугне) и Княжич, а их сыновья а его сыновья Фёдор, Ждан, Гапон и Фёдор младший Трипольские обменяли их с Солта... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Федор Васильевич (Старший)

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Федор Васильевич (Младший)

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Ждан Васильевич

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дидович-Трипольский Гапон Васильевич

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мощеницкая (Дидович-Трипольская) Богдана Васильевна

Отец ребёнка: Дидович-Трипольский Василий Данилович

Смерть
Неизвестно

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