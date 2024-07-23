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Исыпов Григорий Борисович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исыпов Борис Павлович

Мать: Isipov / Isypov / Исыпов Marija

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Isipova \\ Исыпова Galina

Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Isipova \\ Исыпова Galina

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka

Мать ребёнка: Isipova \\ Исыпова Galina

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1993

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