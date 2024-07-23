Исыпов Григорий Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Isipova \\ Исыпова Galina
Меновное, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka
Мать ребёнка: Isipova \\ Исыпова Galina
Смерть
1993