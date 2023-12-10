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Терновая Ольга Леонидовна
Терновая Ольга Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1980
Пол
Женский
Отец
Терновой Леонид
Мать
Карева Валентина Николаевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980
Отец:
Терновой Леонид
Мать:
Карева Валентина Николаевна
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