Терновая Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терновая Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1980

Отец: Терновой Леонид

Мать: Карева Валентина Николаевна

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