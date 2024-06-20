Малахов Борис Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Борис

Малахов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Татьяна

Мать ребёнка: Малахова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1956

Дочь: Малахова Зоя Борисовна

Мать ребёнка: Малахова Таисия

Смерть
Неизвестно

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