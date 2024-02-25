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Медянкин Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1925

Дата смерти

24.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925

Отец: Медянкин Григорий Александрович

Мать: Медянкина Софья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна

Рождение ребёнка
18.08.1953

Дочь: Тиванова Галина Александровна

Мать ребёнка: Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна

Рождение ребёнка
09.03.1956

Сын: Медянкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна

Новоселово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
24.03.1986
Новоселово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

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