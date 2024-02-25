Медянкин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1925
Дата смерти24.03.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1953
Дочь: Тиванова Галина Александровна
Мать ребёнка: Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна
Рождение ребёнка
09.03.1956
Сын: Медянкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Медянкина (Клюшнёва) Валентина Фадеевна
Смерть
24.03.1986