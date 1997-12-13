Владимир Морозов Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Морозов Владиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.2016

Дочь: Морозова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2018

Дочь: Морозова Евсевия Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.2020

Дочь: Морозова Варвара Владимировна

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Рождение ребёнка
16.11.2021

Дочь: Морозова София Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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