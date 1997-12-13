Владимир Морозов Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.2016
Дочь: Морозова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2018
Дочь: Морозова Евсевия Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.2020
Дочь: Морозова Варвара Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.2021
Дочь: Морозова София Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности