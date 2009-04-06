Лейман Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1901
Дата смерти?.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лейман Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лейман Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейман Maria
Смерть
?.11.1993