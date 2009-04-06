Лейман Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейман Иван

Лейман Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1901

Дата смерти

?.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейман Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейман Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейман Maria

Смерть
?.11.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close